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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков продолжает считать «Динамо» претендентом на чемпионство

09 Декабря 2024 • 04:49 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки

В российском чемпионате прошли матчи восемнадцатого тура, который стал последним перед длительным зимним перерывом. Теперь команды вернутся на поле только весной, в марте. Московское «Динамо» ударно закончила первую часть сезона, обыграв на своем поле «Химки» с крупным счётом 4:1. Теперь команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, а почётный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков продолжает считать «Динамо» реальным претендентом на чемпионский титул:

- «Динамо» реально может претендовать на чемпионство, не только на бумаге. Но я бы пока не горячился, всё-таки две предпоследние игры были просто слабые у «бело-голубых». А против «Химок» команда сыграла вдохновенно, творчески и суперсовременной игрой снова внушили надежду в сердца болельщиков, - цитирует слова Колоскова Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков

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