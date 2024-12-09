​Колосков продолжает считать «Динамо» претендентом на чемпионство

В российском чемпионате прошли матчи восемнадцатого тура, который стал последним перед длительным зимним перерывом. Теперь команды вернутся на поле только весной, в марте. Московское «Динамо» ударно закончила первую часть сезона, обыграв на своем поле «Химки» с крупным счётом 4:1. Теперь команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, а почётный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков продолжает считать «Динамо» реальным претендентом на чемпионский титул:

- «Динамо» реально может претендовать на чемпионство, не только на бумаге. Но я бы пока не горячился, всё-таки две предпоследние игры были просто слабые у «бело-голубых». А против «Химок» команда сыграла вдохновенно, творчески и суперсовременной игрой снова внушили надежду в сердца болельщиков, - цитирует слова Колоскова Vprognoze.ru.