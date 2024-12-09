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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили объяснил проблемы «Зенита»

09 Декабря 2024 • 03:57 Комментировать

Ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о сложностях, с которыми столкнулся действующий чемпион страны - питерский «Зенит» он проиграл два домашних матча подряд в РПЛ, в том числе и игру против «Акрона» в восемнадцатом туре, состоявшуюся в субботу - 1:2.

- Вот в свое время «Зенит» взял Сергеева из «Крыльев Советов». Там он прекрасно играл и забивал, а после «Зенита» сделали так, что он и наполовину теперь играть не может. Взяли теперь Соболева. Лучшего форварда. Где он теперь? - задаётся риторическими вопросами Кавазашвили, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат ушёл на долгую зимнюю паузу вплоть до марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анзор Кавазашвили
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