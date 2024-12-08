Писарев переживает из-за регресса россиян в «Спартаке»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о российских игроках столичного «Спартака».

Специалист признался, что его беспокоит регресс в «Спартаке» Михаила Игнатова, Романа Зобнина, Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.

— Из россиян сейчас прогрессируют только Умяров и Максименко. Сейчас костяк «Спартака» — это иностранцы. Меня это не очень радует, — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в последних матчах в основном составе «Спартака» выходили всего три россиянина: Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров.

Первую часть сезона «Спартак» завершил на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 37 баллов. Отставание «красно-белых» от идущего на вершине «Краснодара» составляет два очка.