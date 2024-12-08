Тикнизян: Не сказал бы, что «Локомотив» смазал концовку

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о результатах команды в первой части сезона чемпионата России.

По мнению футболиста, нельзя говорить о том, что «Локомотив» завалил концовку осеннего отрезка.

— Исходя из того, что нам пророчили летом, мы показали хороший результат. Но, понятно, можем больше, — заявил Тикнизян «Чемпионату».

В этом сезоне Российской премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в 16 матчах, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал одну результативную передачу.

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Отставание от лидирующей тройки составляет всего два балла.