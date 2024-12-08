Батраков отреагировал на слухи о «Манчестер Сити»

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался об интересе к себе со стороны «Манчестер Сити».

«Слышал ли про «Манчестер Сити»? Если только в Костроме (смеется). Я не реагирую никак на это, каждый день что-то пишут», — приводит слова Батракова «Чемпионат».

При этом полузащитник признался, что в мечтах хотел бы попробовать свои силы на самом высоком уровне, поэтому сейчас он старается прогрессировать на каждой тренировке.

В текущей кампании 19-летний Батраков появился на поле в 17 играх Российской премьер-лиги, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.