Тикнизян: «Лучше, когда сразу несколько команд претендуют на первое место, чем когда одна заранее побеждает»

Футболист столичного «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о плотности в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Для болельщиков, зрителей — это очень захватывающе. Для нас — тоже. Лучше, когда сразу несколько команд претендуют на первое место, чем когда одна уже заранее побеждает», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

В последнем туре перед зимней паузой «Локомотив» сыграл вничью на выезде с «Краснодаром» и остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам 18 матчей на счету «железнодорожников» 35 очков.

При этом подопечные Михаила Галактионова отстают от лидера всего на четыре зачетных балла.