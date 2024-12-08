Тикнизян: Я недоволен своей игрой

Фланговый футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своей игре в нынешнем сезоне чемпионата России.

Тикнизян признался, что недоволен своим выступлением в минувшем отрезке сезона.

— Мне давали достаточно игрового времени. То, какую пользу я приношу команде… У меня есть вопросы к самому себе, — заявил Тикнизян «Чемпионату», добавив, что постарается решить свои проблемы.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Тикнизян провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.