Ринат Билялетдинов - о ничьей в Краснодаре: «Никто не наиграл на победу»

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о нулевой ничьей «Краснодара» с «Локомотивом».

- Как оцените результат матча? Ничья закономерна, или кто-то больше наиграл на победу?

- Напряжение ощущалось весь матч, но никто не наиграл на победу. Мне этот матч напомнил, как «Локомотив» бился в Питере. Тогда тоже была ничья, правда, 1:1. Сегодня команды играли на характере. Это основа побед. Но бросается в глаза, что гости подустали эмоционально. Объяснить это можно тем, что у команды такой возраст, когда она набирается опыта. По началу чемпионата всех привлекала стабильность пойманной игры, но это хрупкая субстанция. Надо ее понять, чтобы перейти на следующий уровень. Так что сегодня «железнодорожники» бились на жилах.

- Про «Краснодар» также можно сказать, что он выдохся?

- То же самое. Мы видели такие же перепады. Чего-то команде не хватает. Нет изюминки в завершающей фазе, быстрой мысли и мгновенной подстройки под партнеров. А когда мысль и исполнение идут чуть медленнее, то теряется время, доли секунды, которые можно было воплотить в голы.

- Пауза пойдет на пользу этим командам?

- Меня всю игру не покидало такое ощущение. Только «Спартаку» сейчас перерыв не нужен. А эти соперники уже наелись. Основные компоненты игры сильно привязаны к состоянию футболистов. Мы видели, что забить могли и те, и другие. Команды легко перехватывали инициативу по ходу матча. Это тоже признак усталости. Но я бы выразил уважение обоим соперникам, потому что они играли на жилах, проявляли бойцовские качества.

- В матче было много фолов и грубости. Это тоже от усталости?

- Это ее следствие. Когда футболист не успевает в единоборстве, он чаще фолит, включает руки, зацепы. Если бы человек был свежее, он поставил бы корпус, и никакого нарушения не было бы. А так, он опаздывает.

- Пенальти правильно отменили?

- Правильно. Раньше было нарушение на Воробьёве. Мне кажется, ВАР не должен ждать окончания ситуации, чтобы отметить потом гол или пенальти через тридцать секунд матча. Хотя больших затяжек по времени в игре не было. Команды бились.

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- «Краснодар» уходит на зимний перерыв на первом месте. Удивлены этому, учитывая последние результаты команды?

- Южане сыграли в свою силу на первом этапе. Где-то они потеряли очки, где-то добрали. По первым трем турам ничего не предвещало такой картины, и все спокойно ждали, когда «Зенит» наберет свой отрыв в пять-семь очков к зимней паузе. Но они проиграли два домашних матча. Сама игра у питерцев требует корректировки, а состав - усиления. Игрокам надо уяснить мотивацию. А так, питерцы оставили интригу на весну, и это уже хорошо.

Елена Григорьевская