Балахнин: «Игра «Краснодара» и «Локомотива» была борцовская, я ждал более созидательного футбола»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о нулевой ничьей «Краснодара» с «Локомотивом».

- Как оцените результат матча? Ничья закономерна, или кто-то больше наиграл на победу?

- Закономерна. Были какие-то отрезки, когда преимуществом владел «Краснодар», и «Локомотив», но в целом все по делу.

- Нет ощущения, что «Локомотив» отскочил, учитывая незасчитанный гол Кордобы, руку Ненахова в штрафной?

- «Железнодорожникам» было тяжелее из-за давления. «Быки» горели желанием оторваться от «Зенита» в таблице, и у них желания было побольше. Они давили, но моментов, как таковых, не было. Все решения арбитра правильные и с отмененным голом Кордобы, и с фолом на Воробьёве. Идеально разобрались судьи. Игра вообще была вязкая, без пространства, без присущей «Локомотиву» скоростной игры, когда его ребята выбегали в атаки. Пиняева было практически не видно. Его лишили пространства и зон, и Сергей не мог себя проявить. С Самошниковым та же история. Такая же проблема была и в другие ворота. Поэтому игра была больше борцовская.

- Ожидали такой грубой игры от команд?

- Да нет. Я ждал более созидательного футбола. Команды на это способны. Но мы увидели то, что увидели.

- Получается, что эта ничья в пользу «Краснодара», потому что он вышел на первое место, а «Локомотив» опустился на пятое?

- «Железнодорожники» радовались этой ничьей после матча, а «быки» были расстроены. Это показательный момент.

- Как оцените промежуточную турнирную таблицу, с которой РПЛ ушла на паузу?

- «Зенит» дома проиграл двум не самым сильным командам. Это уже нестандартная ситуация. Сразу борьба обострилась. «Спартак» подтянулся и вклинивается в золотую гонку. Для меня это не неожиданность, в отличие от слабой игры «Зенита».

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- Насколько логично выглядит лидерство «Краснодара»? В последних матчах наметился спад, но «быки» уходят на перерыв на первой строчке.

- Осечки «Зенита» позволили этому случиться. Так бывает. Все время держать планку и быть наверху сложно. Сейчас для меня нет фаворита в золотой гонке. Да его и не было с самого начала. Я не видел ни одной команды, которая бы показала такую уверенную игру, чтобы сказать, что она станет чемпионом.

- Многие эксперты отмечают, что сейчас «Спартак» показывает чемпионскую игру.

- Давайте подождем. Он провел всего пять классных матчей. Но мы видели встречу в Ростове на Кубок. Да, там у гостей был смешанный состав, но команда не решила свою задачу. Это тоже о чем-то говорит. Но нельзя не отметить прогресс некоторых футболистов. Взять Дуарте. Его вообще не считали за защитника, говорили, что это за покупка? Так же про Угальде можно сказать. Его цена первое время всех убивала, и его игра объективно не стоила этих денег. А перевернулось все буквально в последних пяти турах. Он стал лучший, а Дуарте – один из сильнейших защитников. Я к тому, что все меняется, и так будет и дальше. Надо подождать. Пока нельзя давать какие-то оценки. Тот же «Зенит» с Венделом и Клаудиньо. Всегда казалось, что с такими футболистами питерцы всегда будут на первом месте, но сейчас они выглядят очень неубедительно. «Зенит» всегда борется только с самим собой. Все зависит от настроя этих карнавальных ребят.

Елена Григорьевская