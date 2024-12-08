«Теперь «Спартак» точно поборется за чемпионство» — Мостовой

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

— Для «Спартака» очень хорошо, что «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом». Теперь «Спартак» точно поборется за чемпионство, — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вторая часть сезона будет весьма интересной для зрителей.

Первая часть сезона в Российской премьер-лиге официально завершена. По итогам 18 сыгранных туров лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 39 очков. Столько же очков у идущего вторым «Зенита», а тройку замыкает «Спартак». В копилке команды Деяна Станковича 37 зачетных баллов.