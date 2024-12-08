Писарев объяснил спад «Краснодара»

«Краснодар» на протяжении нескольких последних туров Российской премьер-лиги испытывал явный дефицит побед. Тренер сборной России Николай Писарев объяснил этот ноябрьский и декабрьский спад «быков».

«Спад не только с логистикой связан, но и с обоймой. Они играют почти одним составом. А у конкурентов большее количество футболистов, но у них другие проблемы. Кордоба в матче с «Локомотивом» выжимал все из себя, у него пропала резкость. В три паузы на матчи сборных он летал за океан», - приводит слова Писарева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что спад не помешал «Краснодару» завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте с 39 баллами, обойдя «Зенит» по дополнительным показателям.