Тренер «Краснодара» Оленин: «Мы рады, что закончили эту часть сезона на первом месте»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня эмоций очень много оставили, болельщики круто поддерживали, но чего не хватило «Краснодару», чтобы забить? Потому что в первом тайме гол прямо назревал.

- Была хорошая напряженная игра. Большое количество единоборств, как такового содержательного футбола, который мы любим играть, его не получилось. Но давление оказывала только одна команда. На мой взгляд, у нас было больше моментов для того, чтобы забить гол, но не получилось. Не получилось, поэтому такой результат.

- Вы были готовы к тому, что «Локомотив» будет играть именно по вам? Потому что он играл за счет длинных передач, когда разыгрывал мяч от ворот, потом он замены все сделал после ваших.

- Он так все время играет. Мы знали, как он будет играть, и готовились к этому. К каждой игре мы готовимся и понимаем, что будет делать соперник и чем заниматься.

- Если говорить об игре «Краснодара», на зимнюю паузу все-таки в каком настроении уходите?

- Позитивном. Мы хорошую работу проделали в этой части сезона, ребята - большие молодцы. У нас большие трудности с логистикой, у нас лидеры постоянно ездят играть за сборные, а ехать далеко. Поэтому они работают с максимальной тренировочной самоотдачей, выходят на игры и в каждом матче стараются победить. Поэтому большие молодцы, мы довольны той обстановкой и той работой, которую выполняют наши футболисты. Мы рады за них, за себя, за клуб, что мы закончили эту часть сезона на первом месте. Хотелось бы больше очков взять, но как есть на сегодняшний день. При большой хорошей поддержке трибун, за что им огромное спасибо. Сегодня колоссальная поддержка была. Это очень круто эмоционально, футболистов гонят вперед. И это хорошо.