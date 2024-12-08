​Вячеслав Чанов - о ЦСКА: «Хотелось бы игру в нападении поострее»

В российском футболе проходят матчи восемнадцатого тура, московский ЦСКА, неровно выступающий в нынешнем сезоне, в этот раз сумел победить со счётом 1:0 воронежский «Факел». События игры прокомментировал экс-наставник вратарей московского клуба, Вячеслав Чанов. Он сожалеет о слабой игре в нападении, несмотря на забитый гол:

- Выиграли последний матч перед паузой в сезоне, и это самое главное. Можно с хорошим настроением уходить на зимний перерыв. Хотелось бы более острой игры впереди. Маловато остроты, - цитирует слова Чанова Rusfootball.info.

Теперь российский чемпионат взял паузу до весны.