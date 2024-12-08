Мусаев рассказал о трансферных планах «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трансферных планах команды ближайшей зимой.

— Целей у «Краснодара» на трансферном рынке нет. Но если один-два трансфера сделаем, будет хорошо, — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Специалист признался, что не знает, получится ли у «Краснодара» сохранить всех своих лидеров, но он будет надеяться на это.

По итогам 18 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, заработав 39 зачетных баллов. Подметим, что у идущего вторым «Зенита» такое же количество очков, но команда Сергея Семака уступает «быкам» по личным встречам.