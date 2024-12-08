Галактионов: «Наверное, это счастье играть такие важные и большие матчи в такой атмосфере»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Сверхэмоциональная игра, особенно очень напряженная концовка. Первый тайм и второй чем отличались? Потому что в первом тайме «Локомотив» играл хуже, а во втором - здорово прибавил.

- Такая достаточно осторожная игра была, и мы не хотели раскрываться, а соперник достаточно агрессивно играет, мы знали, что при своих болельщиках потрясающая атмосфера, прекрасный стадион, прекрасные болельщики, которые сделали максимум и заполнили стадион. Наверное, это счастье играть такие важные и большие матчи в такой атмосфере. Поэтому она была такая немного осторожная с большим количеством единоборств, каких-то стыков. На выпад «Краснодара» мы отвечали своими микромоментами, поэтому так вот если взять навскидку - у них был острый момент, мы тут же отвечали своими. И угловой, когда Баринов бил, а Агкацев выручил, и, соответственно, Самошников мог бить в одно касание и чуть не попал. У «Краснодара» тоже моменты были, поэтому такая очень сверхэмоциональная игра.

- Выход от ворот в основном за счет длинных передач - это как раз способ избежать прессинга «Краснодара»?

- Конечно. Мы прекрасно понимали сильные качества соперника. Команда хорошо прессингует, тем более играет дома при своих болельщиках. Повторюсь, она очень динамична и агрессивна. Наша задача была этот минимум риска убрать и соответственно большую группу игроков для прессинга, которая пытается спровоцировать нас на эту ошибку. За счет длинных передач фактически, потому что в этой зоне оставалась ситуация три в три. Любое выигрышное единоборство головой или кто-то сбросит - это сразу ответная атака.

- В конце сегодняшний результат 0:0 - он положительный либо отрицательный для вашей команды?

- В любом случае каждое очко - это шаг вперед. Всегда так говорили. Я уже ребятам говорю в команде: любая победа не должна возвышать нас в эйфорию, неудача или поражение не должны приводит к шараханиям и сверхэмоциям. Это процесс, команда растет, мы двигаемся для того, чтобы сделать шаг вперед. Понятно, что таблица гуляет, вчера мы были на одном месте, сегодня - на другом. Но все очень плотно, фактически два очка. Надо провести хороший отдых, выдохнуть, набраться свежих сил и хорошо подготовиться к следующей части сезона.