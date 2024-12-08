Сперцян: «Краснодару» всё по силам

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство.

По мнению Сперцяна, сейчас в чемпионате России есть интрига, с каждым соперником тяжело играть.

«В прошлом сезоне мы были близки, в этом — уже набрали определенный опыт. Хотим бороться и побеждать. У нас есть цель, мечта», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Хавбек добавил, что в настоящий момент у «Краснодара» очень сильная команда, которой все по силам.

Стоит сказать, что второй год подряд «Краснодар» стал зимним чемпионом Российской премьер-лиги, однако в прошлом сезоне золотые медали по итогу достались «Зениту».