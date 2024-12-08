ЦСКА набрал почти вдвое больше очков в сезоне РПЛ, чем дома

Вечером воскресенья московский ЦСКА минимально обыграл воронежский «Факел» на выезде, заработав три балла в копилку. Таким образом, «армейцы» набрали 31 балл и завершили первую часть сезона на шестом месте турнирной таблицы.

Что любопытно, ЦСКА набрал почти в два раза больше очков в гостях (20), чем дома (11) в рамках текущего сезона. Только лишь у действующего чемпиона России в лице петербургского «Зенита» больше очков на выезде в текущем сезоне (22).

Напомним, что с лета армейский клуб возглавляет сербский тренер Марко Николич. Он сменил на посту Владимира Федотова, проработавшего в ЦСКА два сезона.