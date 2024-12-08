Батраков: «Долгие проверки VAR мешают»

Хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков высказался о работе видеоарбитров в матче с «Краснодаром».

— Долгие проверки VAR мешают. Когда пенальти проверяли, я смеялся уже. Но не поставили — и хорошо, — цитирует Батракова «Чемпионат».

Матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершился вничью со счетом 0:0.

По итогам 18 туров «железнодорожники» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 35 баллов.

Следующий официальный матч подопечные Михаила Галактионова проведут в марте 2025 года. Соперником «Локомотива» станет махачкалинское «Динамо».