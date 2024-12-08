Тамерлан Мусаев – лидер РПЛ по победным голам

Любопытным фактом про форварда московского ЦСКА Тамерлана Мусаева делится Opta Sports. Так, «армеец» - теперь лидер РПЛ по победным голам. Шесть из семи голов Тамерлана в этом сезоне Премьер-лиги стали в итоге победными.

Мусаев опередил в списке Манфреда Угальде из «Спартака» (пять голов), а также Муми Нгамалё из московского «Динамо», Лусиано из «Зенита» и Тео Бонгонду из «Спартака» (у всех по четыре).

Напомним, что вечером воскресенья Мусаев забил воронежскому «Факелу». Этот гол стал единственным в выездной встрече «армейцев» с «огнеопасными», минимальную викторию домой увели московские футболисты.