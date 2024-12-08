Бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео не входит в шорт-лист на должность спортивного директора московского «Спартака». Ранее сообщалось о том, что его услуги предложены столичному клубу.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» полагает, что Лео не хватает опыта и считает приоритетом приглашение более проверенного специалиста. При этом, Лео остается в большом списке клуба.

Напомним, что «Спартак» после ухода Томаша Амарала до сих пор не обрёл нового спортивного директора. «Красно-белые» завершили первую часть сезона Российской премьер-лиги на третьем месте, набрав в свой актив 37 очков.