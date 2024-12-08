Баринов: «Если по моментам брать, мы были ближе к победе»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Локомотив» Дмитрий Баринов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- В первом тайме были готовы к тому, что «Краснодар» так активно начнет, но потом вы все-таки стали играть лучше.

- Были, конечно, мы же разбираем игру соперника и знали, что он будет прессинговать с первых минут.

- Что произошло во втором тайме, тренер как-то изменил подход игры, то, что было в первом и во втором тайме, какие-то рекомендации поступили?

- Разобрали пару моментов, просто чуть-чуть упростили игру в сегодняшнем матче, меньше выхода из обороны, больше туда доставляли мяч. За счет подборов контролировали игру. Я думаю, что «Краснодар» ничем не удивил.

- Частые паузы плохо влияли на игру?

- Давайте отталкиваться от того, что уже конец сезона и многие футболисты играют с болячками. У всех что-то беспокоит. Но пауз было много сегодня, согласен.

- Результат закономерен сегодня?

- Думаю, если по моментам брать, мы были ближе к победе.