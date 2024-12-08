Баринов: «Если по моментам брать, мы были ближе к победе»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Локомотив» Дмитрий Баринов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- В первом тайме были готовы к тому, что «Краснодар» так активно начнет, но потом вы все-таки стали играть лучше.
- Были, конечно, мы же разбираем игру соперника и знали, что он будет прессинговать с первых минут.
- Что произошло во втором тайме, тренер как-то изменил подход игры, то, что было в первом и во втором тайме, какие-то рекомендации поступили?
- Разобрали пару моментов, просто чуть-чуть упростили игру в сегодняшнем матче, меньше выхода из обороны, больше туда доставляли мяч. За счет подборов контролировали игру. Я думаю, что «Краснодар» ничем не удивил.
- Частые паузы плохо влияли на игру?
- Давайте отталкиваться от того, что уже конец сезона и многие футболисты играют с болячками. У всех что-то беспокоит. Но пауз было много сегодня, согласен.
- Результат закономерен сегодня?
- Думаю, если по моментам брать, мы были ближе к победе.
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