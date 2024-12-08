Батраков: «Благодарен команде за самоотдачу до последних минут»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался после минувшего матча с «Краснодаром».

Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась ничейным результатом со счетом 0:0.

«Эмоции после матча смешанные. Могли поставить пенальти. Но в целом благодарен команде за самоотдачу до последних минут: мы бились, стелились», — цитирует Батракова «Чемпионат».

При этом футболист подметил, что, по его мнению, в некоторых эпизодах арбитр свистел против «Локомотива».

По итогам 18 туров «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. «Краснодар» завершился первую часть сезона на вершине таблицы, добыв 39 баллов.