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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батраков: «Благодарен команде за самоотдачу до последних минут»

08 Декабря 2024 • 22:12 Комментировать
Краснодар
0:0
Локомотив Москва

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался после минувшего матча с «Краснодаром».

Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась ничейным результатом со счетом 0:0.

«Эмоции после матча смешанные. Могли поставить пенальти. Но в целом благодарен команде за самоотдачу до последних минут: мы бились, стелились», — цитирует Батракова «Чемпионат».

При этом футболист подметил, что, по его мнению, в некоторых эпизодах арбитр свистел против «Локомотива».

По итогам 18 туров «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. «Краснодар» завершился первую часть сезона на вершине таблицы, добыв 39 баллов.

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