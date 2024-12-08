​Продажа Батракова в Англию или Германию исключена

Московский «Локомотив» достаточно успешен в нынешнем сезоне, молодые игроки клуба изо всех сил рвутся показать себя и лучше всего это получается у 19-летнего Алексея Батракова, который даже попадает на радары больших европейских клубов.

Ранее мы уже сообщали, что «Фиорентина» рассматривала возможность приобретения Батракова уже в ближайшие трансферное окно, однако затем стало известно, что итальянцы передумали.

В то же время руководство «Локомотива» достаточно категорично заявило о том, что не собирается продавать игрока в такие страны, как Германия или Англия.

Возможно, это связано с политическими причинами, сообщает «ВсеПроСпорт».