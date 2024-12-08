«Ахмат» и «Оренбург» «вылетели» из РПЛ по итогу первой части сезона, «Факел» и «Химки» попали в стыки

По итогу 18 туров сезона Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» и «Оренбург» заняли два последних места турнирной таблицы. У «Ахмата» 13 очков и 15-е место, на пять баллов отстал главный аутсайдер сезона в лице «Оренбурга», лишь восемь очков набрал уральский клуб.

«Факел» с 14 баллами занял 14-е место таблицы, «Химки» на 13-м месте с 16 баллами. Столько же очков у нижегородского «Пари НН», «горожане» финишировали в первой части сезона на 12-м месте.

Десятое место и 18 очков у «Крыльев Советов», а 17 очков и 11-е место у дебютанта РПЛ – «Динамо» из Махачкалы.

Чемпионом первой части сезона, напомним, стал «Краснодар».