Экс-игрок «Краснодара» Шипицин подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о летне-зимней части чемпионата России.

- «Краснодар» – «Локомотив», если честно, матч получился не очень интересный, без моментов, чисто борьба, борьба, борьба. Итог такой хочу подвести, что лидерам зимний перерыв в чемпионате очень кстати. Потому что начали проваливаться и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». Только «Спартак» набрал ход, и ему эта пауза не очень нужна. В прошлом сезоне в борьбе за чемпионство было примерно то же самое – конкурировали между собой «Краснодар», «Зенит», «Динамо». Теперь ещё «Спартак» пытается залезть на первое место. Посмотрим, тем интересней, – сказал Шипицин.

«Спартак» в таблице отстаёт на два очка от «Краснодара» и «Зенита» и опережает на два очка «Динамо» и «Локомотив».