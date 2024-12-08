Слишкович: «Уверен, у «Оренбурга» будут лучше дни»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Поздравляю «Ахмат» с победой. Не могу сказать, что закономерный результат. Думаю, что и ничья 0:0 была бы закономерной, просто люди нам забили с полуудара, какого-то стандарта. И всё, это весь мой комментарий по этой игре. Просто вот, дальше не знаю. Странно, что моя команда сегодня 21 фол сделала. Они за два месяца, что я здесь, не сделали столько. «Ахмат» - 11. Статистика очень странная в нескольких моментах, но ничего не могу сказать «Ахмату», он заслужил свою победу и взял три очка. А нам надо подумать сейчас, что дальше, как дальше. Мы знаем, что надо делать, ждем сборы, чтобы хорошо подготовиться к следующей части чемпионата и попробовать делать, я бы не сказал «Чудо», потому что настроен оптимистично, и команда может успеть.

- На ваш взгляд, какая-то серьезная перестройка требуется команде в межсезонье?

- Если вы последние в таблицы и выиграли один матч, значит, какие-то проблемы есть. Но руководство знает ситуацию очень хорошо, мы общаемся очень хорошо, руководство знает, что нам надо делать. Я уверен, что оно сделает, как мы договаривались и хотим. Уверен, у «Оренбурга» будут лучше дни.