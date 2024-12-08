Из-за них «Краснодар» снова потерял очки: три худших игрока матча против «Локомотива»

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Ничья в последнем матче российского футбольного года. Ничья максимально сумбурная и максимально нулевая – по игре команды и не заслужили забитых мячей. Слишком сумбурно атаковали, слишком боялись ошибиться. С большим нажимом действовали хозяева, обеспечили навал в концовке, но так и не смогли забить.

Из-за кого же «Краснодар» остался без победы? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ»

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – 4,5. На фланге Петрова и Пиняева победу одержал Сергей из «Локомотива», к часу игры измотавший и «заменивший» Сергея из «Краснодара». Явно не поспевал за своим оппонентом Петров, ещё и жёлтую карточку получив, широко расставив локти в единоборстве.

К исходу часа игры правый фланг у «Краснодара» стал проседать заметно, два опасных рывка совершил Пиняев и Мусаев решил не рисковать – заменил Петрова.

КЕВИН ЛЕНИНИ – 4,0. Ещё раньше покинул поле Ленини. Уже после перерыва не было на поел Кевина. А виной тому слабая игра и какая-то даже расхлябанность в первой половине встречи. Очень долго думал, принимал решения, разворачивался Ленини в центре поля.

На десятой минуте уже присел на жёлтую карточку и далее проигрывал единоборства (три раза из четырёх) регулярно, явно уступал в резкости Карпукасу. Слабое звено Мусаев решил убрать быстро.

ЭДУАРД СПЕРЦЯН – 4,0. А вот замена Сперцяна – дело очень редкое. Тем более, в середине второго тайма такого важного матча. И то, что Мусаев на перестановку решился показывает – не пошла игра у Эдуарда. Ни стандарты не летели, ни обостряющие передачи с игры не появлялись.

Ни разу не сумел отдать ключевой пас в развитие атаки Сперцян, не создал он даже полумомента. Зато потерь набрал 16 штук, добавив лишь сумбура краснодарским наступлениям.