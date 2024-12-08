Ташуев: «После «Динамо» казалось, что команда спокойно победит»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Какие сейчас эмоции у вас?

- Если брать итоги матча, то первый тайм мне немного не понравился, мы начали немного так субтильно играть. Вышли не то, что недостроенные. Но после «Динамо» казалось, что команда показала сильный уровень игры, и сейчас спокойно победит. Хотя мы об этом предупреждали, но по опыту знаю, что будет: «Сейчас легко сыграем» и так далее. Момент есть, еще момент, вот это мешало. Второй тайм сыграли более целостно, забили гол, давление было, стандарт, нашли ошибку и в целом ничего не дали сопернику сделать в атаке. Правильно сыграли тактически в прессинге. Сегодня главным был результат. Мы не думали о красоте футбола, хотя сама игра была бойцовская, иногда витиеватые комбинации не так заводят, как это напряжение. Оно было высочайшее, но ребята молодцы, они выстояли. Я сказал им, что сегодняшняя победа - заслуга моего помощника, который по барашку раздал малоимущим. Не шутка, это было на самом деле. Помолился, наверное, это помогло. Это я так, вслух, говорю о тех вещах, о которых мы иногда думаем, те, кто зациклен на тех моментах, которые нам иногда помогают в жизни. Поэтому довольны победой, три очка - самое главное. Для сезона это очень маленький результат, безусловно. «Ахмат» должен быть намного выше, это однозначно, это все отмечают, мы сами в это верим и знаем. Надеюсь, что дальше все будет хорошо.

- Замена Кардосо в перерыве связана с травмой?

- Немного неправильно тактически играл. В плане прессинга и двигательной активности надо быть более эффективным, а он сыграл достаточно субтильно. Решили усилить атакующую позицию именно в движении, чтобы больше двигаться, напрягать защитников и не давать выходить из обороны. Он был субтилен, не накрывали защитников, те спокойно выходили через владеющих игроков. Он неправильно играл. Талал вышел и правильно сыграл, надежно, то, что нужно было делать.

- Помимо тренировочного процесса какие-то серьезные изменения в составе планируются в эту паузу?

- Мне сложно сейчас сказать, надо немного отойти и разговаривать с руководством, посмотрим. В любом клубе нужно думать об этом.