«Краснодар» – «зимний» чемпион РПЛ, «Зенит» стал вторым, а «Спартак» – третьим

Завершился последний матч Российской премьер-лиги в 2024 году. В нём «Краснодар» и «Локомотив» поделили очки – 0:0.

Таким образом, с 39 баллами турнирную таблицу Премьер-лиги вновь возглавил «Краснодар». Однако «Зенит» отстал лишь по дополнительным показателям – 39 баллов у действующего чемпиона. Тройку лидеров замкнул московский «Спартак» - 37 баллов.

Четвёртое-пятое места – у московских «Динамо» и «Локомотива», по 35 баллов набрали оба столичных клуба. 31 балл и шестая строчка – у московского ЦСКА под руководством Марко Николича.

Больше подробностей о прошедшем последнем матче РПЛ в году - в нашем отчёте.