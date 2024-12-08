Глебов объяснил, почему «Ростов» потерял много очков

Хавбек и капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о том, почему команда потеряла много очков в текущем сезоне.

Футболист заявил, что на это повлияли многие факторы, и неубедительная игра «Ростова» относится к одному из них.

— Где-то соперники не прощали и наказывали «Ростов» даже за малейшие ошибки. Приходилось при более-менее нормальной игре отыгрываться. Я думаю, в этом причина, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 баллов в 18 турах.

Соперником команды Валерия Карпина в первом матче после длительной зимней паузы станет московское «Динамо». Поединок пройдет в марте 2025 года.