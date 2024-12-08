Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ничья в пользу «Зенита»: «Краснодар» не смог обыграть «Локомотив», взобравшись на первое место лишь по дополнительным показателям

08 Декабря 2024 • 21:31 Комментировать (2)
Краснодар
0:0
Локомотив Москва
окончен

«Краснодар» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 8 декабря на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар0:0Локомотив Москва
Агкацев СтаниславПетров Сергей  45' 59' (Гонсалес Джованни ( 59') Тормена ВиторКоста ДиегоОлаcа ЛукасЧерников АлександрЛенини Кевин  10' 46' (Кастаньо Кевин ( 46') Батчи Жоау 66' (Олусегун Олакунле ( 66') Сперцян Эдуард 66' (Кривцов Никита ( 66') Виктор Са 84' (Кобнан Мозес ( 84') Кордоба Джон  56'
Запасные: Смолов ФёдорКозлов Данила СергеевичДюпин ЮрийКайо ПанталеаоГазинский ЮрийАрутюнян ГеоргийКокшаров Александр
Митрюшкин АнтонНенахов МаксимМорозов Евгений  19'Монтес Сесар 80' (Ньямси Жерзино ( 80'  81') Сильянов АлександрСамошников ИльяБаринов Дмитрий  25'Батраков АлексейКарпукас АртёмСулейманов Тимур 73' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 73') Пиняев Сергей  80' 80' (Тикнизян Наир ( 80')
Запасные: Севикян ЭдгарТимофеев АртёмПогостнов ЕгорСалтыков НикитаЛантратов ИльяФассон ЛукасРаков ВадимСарвели ВладиславВеселов Даниил
08 декабря. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

Центральным матчем завершался последний тур 2024 года. «Краснодар» и «Локомотив» недавно были главными претендентами на чемпионство, но неудачно провели последний месяц и пропустили вперёд «Зенит». А «Локомотив» ещё и «Спартаку» дал себя обогнать. У «быков» три ничейных результата и поражение, у «железнодорожников» - три поражения кряду. С таким «пассивом» команды подошли к очной встрече.

И напряжение от неудачного завершения года чувствовалось. Буквально с первых же минут встречи над стадионом стало витать напряжение, нежелание ошибиться. Максимально закрытый и сумбурный футбол предоставили зрителям команды. Больше мячом владел «Краснодар», но все моменты возникали только в сумбуре.

Са заработал стандарт на углу штрафной площади, Сперцян решил по-хитрому пробить под штангу – Митрюшкин был готов и вовремя отстегнул руку. Батраков от угла поля здорово навесил на дальний край вратарской площади. Там Сильянов продавил Оласу, но в створ не попал. Ленини и Сперцян по очереди стреляли с дальней дистанции: оба раза мяч пролетел мимо цели. Черников и Кордоба атаковали с острого угла, однако тоже не сумели попасть в створ.

Это – практически все удары из первой половины встречи наэлектризованного матча. Второй начался примерно так же: опять суматошная подача, выскакивает Тормена и бьёт с разворота после отскока. Не попадает под перекладину. В ответ Самошников разгоняется и прилетает к углу вратарской площади, где встречается с мячом. Его удар накрыт и заработан лишь корнер.

С углового в середине тайма только «Локомотив» сумел создать опасность. Батраков навесил, Баринов пробил/скинул к ближней штанге, а Агкацев грамотно сыграл, опередив всех. Эта россыпь полумоментов поедала время. Никто так и не решался на массированную, рискованную атаку, а полумерами вскрыть оборону соперника не представлялось возможным. «Краснодар» и «Локомотив» слишком нервничали, слишком боялись друг друга и ошибок.

На концовку пришлись самые горячие события: Кордоба забил после розыгрыша углового, но Олусегун в офсайде мешал голкиперу – мяч не засчитали. После прострела слева рукой сыграл Ненахов, но ранее Черников сфолил на Воробьёве на другом фланге – пенальти тоже не было. А с игры «Краснодар» не смог своё давление воплотить в гол.

Наэлектризованные нули так и остались гореть на табло. Ничья явно на пользу «Зенита», ведь оторваться «Краснодар» не смог. «Быки» взобрались на первое место лишь по дополнительным показателям – личным встречам.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 1
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
22:02
Экс-игрок «Краснодара» Шипицин подвёл итоги первой части сезона РПЛ
21:44
Из-за них «Краснодар» снова потерял очки: три худших игрока матча против «Локомотива»
21:31
Ничья в пользу «Зенита»: «Краснодар» не смог обыграть «Локомотив», взобравшись на первое место лишь по дополнительным показателям 2
19:00
«Краснодар» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:48
Канчельскис дал прогноз на результат матча «Краснодар» - «Локомотив»
16:36
Бышовец назвал игрока, ставшего открытием сезона РПЛ
12:05
«Краснодар» – «Локомотив»: прогнозы экспертов на исход матча, где смотреть игру
09:00
«Краснодар» – «Локомотив»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура чемпионата России
08:10
Наумов перечислил факторы, почему «Краснодар» является фаворитом в матче против «Локомотива»
02:17
Краснодар - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Декабря
23:37
Мостовой выделил три команды, которые разыграют золото РПЛ
20:57
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив чемпионата России — 8 декабря 2024
20:29
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Краснодар – Локомотив РПЛ – 8 декабря 2024
20:23
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Краснодар – Локомотив РПЛ – 8 декабря 2024
19:34
Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»
18:44
«Зенит» потеряет лидерство в РПЛ перед зимним межсезоньем при одном условии 2
17:05
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
06 Декабря
22:59
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»
20:56
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
20:51
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:45
Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ
19:54
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
15:29
Назначен судья на матч «Краснодар» - «Локомотив»
15:25
Эштреков рассказал, что нужно Батракову, чтобы достичь уровня «Манчестер Сити»
14:58
Гуренко сравнил Батракова с Модричем 2
14:10
Игрок «Локомотива» Ньямси — о спаде: «Мы все немного устали»
14:02
Мостовой: «Краснодару» нужно вернуть Ивича»
05 Декабря
23:06
Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватает свежести и быстроты»
21:57
Мостовой: «Не верю, что «Краснодар» сможет проиграть два раза подряд»
21:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – Локомотив чемпионата России – 8 декабря 2024
21:08
Кечинов: «В игре «Краснодара» и «Локомотива» фаворита нет»
20:55
​Билялетдинов предсказал ничью в матче «Локомотива» и «Краснодара»
20:02
Булыкин: «Галицкому надо продавать Сперцяна в «ПСЖ» за 20 миллионов; против «Зенита» у «Краснодара» шансов немного» 4
17:57
Логашов: «Ощущение, что «Локомотив» устал»
17:43
Гладилин высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»
16:21
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Я уже подумал, что Угальде закончил, как Батраков и Глушенков»
14:36
Хомуха - о «зимнем лидере» лиги: «Зенит» сохранит первое место, второю ошибку подряд он не совершит»
13:49
«У «Зенита» застой, «Локомотив» лихорадит, а «Спартаку» не хватает стабильности» - Точилин о претендентах на золото РПЛ
13:40
Губерниев: «Не вижу у «Локомотива» надлома»
11:44
Беляев: «Молодёжь у «Локомотива» высшей пробы»
04 Декабря
14:43
Шишкин объяснил спад «Локомотива»
03 Декабря
20:34
Сенников: «Локомотив» может бороться за высокие места»
18:14
Стало известно, почему Джикия не перешёл в «Локомотив»
16:03
Сторожук: «В потенциале Агкацев может попробовать свои силы в Европе»
14:32
Газинский ответил, готов ли Сперцян к Европе
13:35
Сторожук – о Мураде Мусаеве: «Он всё делает правильно»
12:12
Галактионов: «Знаем, что нам нужно переделать внутри»
02 Декабря
20:13
Галактионов запретил игрокам «Локомотива» разговаривать с арбитрами
12:51
«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»
12:45
Московский клуб пропустил восемь мячей в крайних двух турах РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Vladik1993-25
08 Декабря 2024 в 21:42
Локо повезло в концовке, но счет на табло!!Весной нужно играть лучше ,чтобы претендовать на золото или хотя бы тройку!!
Ответить
Deda
08 Декабря 2024 в 21:36
Результатом и игрой недоволен.
Доволен судейством!))
Ответить
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
«Локомотив» уступил ЦСКА в матче КХЛ, у Абрамова - дубль Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
4
1
1.33 5.40 7.80
Видео
Окончен
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.95 3.35 1.93
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1
0
2.04 3.65 3.25
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
0
1.98 3.85 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
22:13 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Если по моментам брать, мы были ближе к победе»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Благодарен команде за самоотдачу до последних минут»
22:11 · Россия. Премьер-лига
​Продажа Батракова в Англию или Германию исключена
22:03 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Оренбург» «вылетели» из РПЛ по итогу первой части сезона, «Факел» и «Химки» попали в стыки
22:02 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» Шипицин подвёл итоги первой части сезона РПЛ эксклюзив
21:48 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Уверен, у «Оренбурга» будут лучше дни»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «После «Динамо» казалось, что команда спокойно победит»
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – «зимний» чемпион РПЛ, «Зенит» стал вторым, а «Спартак» – третьим
21:33 · Россия. Премьер-лига
Глебов объяснил, почему «Ростов» потерял много очков
21:31 · Россия. Премьер-лига
Садулаев: «Очень рад, что выиграли, очень тяжелая победа, давно дома не побеждали»
21:21 · Россия. Премьер-лига
​Талалаев назвал лучшего тренера РПЛ
21:15 · Россия. Премьер-лига
Поражение от «Ахмата» стало для «Оренбурга» шестым кряду в РПЛ
21:09 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о результатах ЦСКА: «Каждый клуб располагается на той строчке, на которую наиграл»
20:53 · Россия. Премьер-лига
​«Фиорентина» интересовалась Батраковым, но передумала
20:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин не смог выбрать между Угальде и Тюкавиным
20:38 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Весной «Химки» станут стабильнее»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Песьяков — о поражении «Крыльев Советов»: «Счёт по игре»
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» повёл в битве за выживание с «Оренбургом»
20:14 · Россия. Премьер-лига
​Песьяков рассказал о своей голевой передаче
20:03 · Россия. Премьер-лига
​Ненахов: «Убьётся весь позитив, если проиграем «Краснодару»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Тороп — о первой части сезона: «Не всё получалось»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Динамо» находится в чемпионской гонке»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Гарре извинился перед болельщиками
19:49 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Пьянич руководил игрой ЦСКА
Все новости