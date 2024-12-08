Ничья в пользу «Зенита»: «Краснодар» не смог обыграть «Локомотив», взобравшись на первое место лишь по дополнительным показателям

«Краснодар» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 8 декабря на стадионе «Краснодар».

Центральным матчем завершался последний тур 2024 года. «Краснодар» и «Локомотив» недавно были главными претендентами на чемпионство, но неудачно провели последний месяц и пропустили вперёд «Зенит». А «Локомотив» ещё и «Спартаку» дал себя обогнать. У «быков» три ничейных результата и поражение, у «железнодорожников» - три поражения кряду. С таким «пассивом» команды подошли к очной встрече.

И напряжение от неудачного завершения года чувствовалось. Буквально с первых же минут встречи над стадионом стало витать напряжение, нежелание ошибиться. Максимально закрытый и сумбурный футбол предоставили зрителям команды. Больше мячом владел «Краснодар», но все моменты возникали только в сумбуре.

Са заработал стандарт на углу штрафной площади, Сперцян решил по-хитрому пробить под штангу – Митрюшкин был готов и вовремя отстегнул руку. Батраков от угла поля здорово навесил на дальний край вратарской площади. Там Сильянов продавил Оласу, но в створ не попал. Ленини и Сперцян по очереди стреляли с дальней дистанции: оба раза мяч пролетел мимо цели. Черников и Кордоба атаковали с острого угла, однако тоже не сумели попасть в створ.

Это – практически все удары из первой половины встречи наэлектризованного матча. Второй начался примерно так же: опять суматошная подача, выскакивает Тормена и бьёт с разворота после отскока. Не попадает под перекладину. В ответ Самошников разгоняется и прилетает к углу вратарской площади, где встречается с мячом. Его удар накрыт и заработан лишь корнер.

С углового в середине тайма только «Локомотив» сумел создать опасность. Батраков навесил, Баринов пробил/скинул к ближней штанге, а Агкацев грамотно сыграл, опередив всех. Эта россыпь полумоментов поедала время. Никто так и не решался на массированную, рискованную атаку, а полумерами вскрыть оборону соперника не представлялось возможным. «Краснодар» и «Локомотив» слишком нервничали, слишком боялись друг друга и ошибок.

На концовку пришлись самые горячие события: Кордоба забил после розыгрыша углового, но Олусегун в офсайде мешал голкиперу – мяч не засчитали. После прострела слева рукой сыграл Ненахов, но ранее Черников сфолил на Воробьёве на другом фланге – пенальти тоже не было. А с игры «Краснодар» не смог своё давление воплотить в гол.

Наэлектризованные нули так и остались гореть на табло. Ничья явно на пользу «Зенита», ведь оторваться «Краснодар» не смог. «Быки» взобрались на первое место лишь по дополнительным показателям – личным встречам.