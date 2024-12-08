Садулаев: «Очень рад, что выиграли, очень тяжелая победа, давно дома не побеждали»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Оренбург» Лечи Садулаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что сейчас чувствуешь, радость, облегчение?

- Очень рад, что выиграли, очень тяжелая победа, давно дома не побеждали. Сегодня хорошо играли всей командой и победили, очень рад.

- Насколько важно сегодня было победить перед большой паузой?

- Очень важная победа, конкурент наш, нам надо подняться, чтобы нормально отдохнуть в отпуске и с хорошим настроением провести сборы.

- Сегодня больше вы атаковали и меньше оборонялись по сравнению с прошлым матчем. Вам именно так больше нравится?

- В атаке играть люблю, но обороняться тоже надо. С «Динамо» тяжело было, поэтому такая тактика была.