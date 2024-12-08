​Талалаев назвал лучшего тренера РПЛ

Известный в прошлом российский игрок и ныне главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался по поводу лучшего тренера российского чемпионата. Несмотря на неудачи московского «Локомотива», он считает Михаила Галактионова самым ярким наставником первой половины сезона.

- Если не брать последние туры, то назову Галактионова. Может быть, Мусаев. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в ближайшем туре многое определит, - цитирует слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в российском чемпионате завершается восемнадцатый тур, после него команды уйдут на долгую паузу.