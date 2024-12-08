Поражение от «Ахмата» стало для «Оренбурга» шестым кряду в РПЛ

В битве аутсайдеров РПЛ 8 декабря грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» минимально дома. Таким образом, уральский клуб потерпел уже шестое поражение подряд, если брать только игры Премьер-лиги.

Серия поражений стартовала у «Оренбурга» ещё 27 октября. Первая и пока что единственная победа в сезоне Премьер-лиги у клуба датирована вообще 21 июля, тогда в первом туре РПЛ «Оренбургу» удалось обыграть дома московский «Спартак» (2:0) в дебютном матче Деяна Станковича.

Отметим, что в последних девяти матчах в рамках Премьер-лиги у «Оренбурга» всего одна ничья, остальные восемь встреч уральский клуб завершил поражением.

Как «Ахмат» победил «Оренбург» дома в битве аутсайдеров