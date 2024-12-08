Кто не позволил «Оренбургу» устоять против «Ахмата»

«Оренбург» не выиграл семнадцатый подряд матч в рамках чемпионата России – потерпел выездное поражение от «Ахмата». Кто из состава гостей особенно вложился в этот проигрыш, субъективно объясняет «Евро-Футбол.Ру».

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 23:11, в створ – 6:2, угловые – 7:10.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

НИКОЛАЙ СЫСУЕВ – 3,5. В этот раз соперник «Ахмата» пропустил как сам «Ахмат» в предыдущем туре от московского «Динамо». Теперь роль Лещука исполнил Жиров, подкинув мяч головой в ворота. Сысуев почему-то выключился из игры после своей игры на выходе и не просёк, что Жиров ударом головой передаст ему голевой привет.

КАЗЫМДЖАН КАРАТАШ – 3,0. Из тринадцати единоборств выиграл всего четыре. При этом допустил 27 потерь владения. Почти тайм играл под риском удаления после получения жёлтой карточки за фол против активного Самородова.

САИД САХАРХИЗАН – 3,0. Выиграл менее трети проведённых единоборств – лишь два из семи. В дриблинге оба раза мяч потерял. Какая-то опасность в атаках «Оренбурга» (хотя бы какая-то) исходила не от центрфорварда Сахархизана, а от Рыбчинского, Михайлова и Марина.

Кирилл Иванцов