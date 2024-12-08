Газзаев — о результатах ЦСКА: «Каждый клуб располагается на той строчке, на которую наиграл»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах «армейцев» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

Газзаев заявил, что от ЦСКА ждали большего, ведь такой клуб всегда должен бороться за самые высокие позиции.

— Что касается промежуточного результата, то каждый клуб располагается на той строчке, на которую наиграл. Таблица — зеркало чемпионата, — цитирует Газзаева «ВсеПроСпорт».

Футболисты ЦСКА отправились в отпуск, находясь на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 18 встречах подпочечные Марко Николича добыли 31 очко.

В первом туре после зимнего перерыва ЦСКА проведет выездной поединок с «Зенитом».