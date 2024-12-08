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Наконец-то под конец года: «Ахмат» победил «Оренбург» дома в битве аутсайдеров

08 Декабря 2024 • 20:53 Комментировать
Ахмат
1:0
Оренбург
окончен

Две команды из низа таблицы РПЛ выясняли между собой отношения в последнем туре года. «Ахмат» сражался с «Оренбургом» на своём поле.

Протокол игры  
Ахмат1:0Оренбург
(1:0) Жиров Александр50'  
Опарин МихаилУциев РизванИбишев Турпал-АлиЖиров АлександрАдамов АрсенИсмаэл Силва  78'Камило Рейжерс  58'Самородов Максим 83' (Камилов Владислав ( 83') Уткин ДаниилСадулаев ЛечиКардосо Фелиппе 46' (Талал Амин ( 46')
Запасные: Ловат ЛукасМацуев МинкаилДиванович ЗаимМагомедов ЯхьяЯкуев МагомедШатара МилошШелия ГиоргиДиале Мауро Луна
Сысуев НиколайСтолбов Семён  86' 87' (Зотов Георгий ( 87') Прохин ДанилаКасимов Артём IIКараташ Казымджан  49'Башич Иван  38'Коваленко Александр 82' (Барановский Алексей ( 82') Рыбчинский Дмитрий 68' (Гюрлюк Эмирджан ( 68') Михайлов ЯрославМарин ДжиммиСахархизан Саид 82' (Горбани Мохаммад ( 82')
Запасные: Керин ВладимирСыщенко МаксимСидоров Максим IIIЮрин СемёнМосквичёв БогданМиллер Дмитрий
08 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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Как «Оренбург» выиграл в первом туре у «Спартака», так у него отрезало. Сменился главный тренер, а беспобедная серия южноуральской команды в чемпионате продолжилась. К отчётной игре она включала в себя шестнадцать матчей.

«Оренбургу», чтобы уйти на длинный перерыв на предпоследнем месте, а не на последнем, требовалась победа в Грозном. Если вспомнить предыдущий тур, то там «Оренбург» проиграл «Акрону», а «Ахмат» упустил в компенсированное время победу над московским «Динамо».

За «бело-голубых» тогда забил вратарь Лещук, хотя ситуация там была такая, что Шелия должен был отражать мяч. Теперь Ташуев поставил в ворота «Ахмата» Опарина. У «Оренбурга» основной вратарь сменился несколько недель назад – им стал Сысуев вместо Москвичёва.

Грозненцы начали отчётный матч относительно активно. Под десятую минуту Самородов пробил с подступов к штрафной в район левого угла ворот – Сысуев отразил. Вскоре Садулаев подал угловой справа, а Кардосо с ближнего угла вратарской головой ударил поверх створа.

На 27-й минуте Садулаев получил пас от Уткина, вошёл в чужую штрафную площадь и пробил слева в дальний угол. Вот это был реальный голевой момент. Сысуев вытянулся и отразил мяч – угловой. Потом Самородов приложился издали нестрашно – в руки вратаря.

Дальше активизировались оренбуржцы. Марин пробил после фланговой доставки Столбова, а Опарин спас свою команду. Рыбчинского ещё вывели на ударную позицию с левого края вратарской, там тоже Опарин вступил в дело и мяч парировал.

«Ахмат» снова придвинул игру к чужим воротам. Но Кардосо, которого заменят в перерыве, не попал в створ с передачи Самородова. Была подача Уткина слева со штрафного, после которой Ибишев не смог заковырять мяч в ворота в борьбе с соперником.

Достаточно быстро хозяева открыли счёт во втором тайме. Уткин набросил из зоны правого инсайда со штрафного, Сысуев на выходе сделал скидку, а Жиров выиграл единоборство у Касимова и головой подкинул мяч в ворота (1:0).

Что оставалось предпринимать «Оренбургу» для перелома ситуации в свою пользу? Да ничего особого. Как обычно, пытаться что-то сделать, и если получится, то хорошо, а если нет – то на нет и суда нет. Михайлов пробил – мимо. Рыбчинский пробил – накрыто.

«Ахмат» старался не зажиматься, основываясь на негативном опыте былых матчей. Но угловые всё равно бывали у гостей. Грозненцам удалось наконец под конец года одержать первую в текущем розыгрыше РПЛ домашнюю победу.

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«Оренбург» упрочил своё антилидерство в таблице – он отстаёт от «Ахмата» уже на пять очков. А самому «Ахмату» всего одного балла недостаёт до «Факела», занимающего нижнюю строчку в зоне переходных матчей.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ахмат

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