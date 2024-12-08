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​«Фиорентина» интересовалась Батраковым, но передумала

08 Декабря 2024 • 20:53 Комментировать

Московский «Локомотив» очень удачно выступает в нынешнем сезоне, если вывести за скобки последние несколько матчей команды, и это логично привлекает внимание к игрокам клуба со стороны европейских скаутов. Больше всего внимания привлекает 19-летний Алексей Батраков, которого считают открытием нынешнего сезона.

В частности, футболистом интересовалась итальянская «Фиорентина», она рассматривала Алексея Батракова в качестве возможного усиления для второй половины сезона. Но, как уточняет «ВсеПроСпорт», итальянский клуб передумал.

Следует напомнить, что контракт Батракова с московским «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Алексей Батраков
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