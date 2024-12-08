Силкин не смог выбрать между Угальде и Тюкавиным

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», признался, что ему нравится игра нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Угальде или Тюкавин? Если говорить о нападающих, мне больше всего импонирует Кордоба из «Краснодара», — заявил Силкин «ВсеПроСпорт».

Стоит сказать, что 22-летний нападающий «Спартака» Манфред Угальде является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. В 18 встречах костариканец умудрился поразить сетку ворот соперников целых 15 раз. Ближайший преследователь Угальде в снайперской гонке — полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, забивший десять мячей.