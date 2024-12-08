Артига: «Весной «Химки» станут стабильнее»

Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Сегодня, 8 декабря, «Химки» провели заключительный матч осенней части чемпионата России, крупно проиграв на выезде «Динамо» со счетом 1:4.

— Команда станет стабильнее и будет действовать лучше, я вижу это по фрагментам наших осенних встреч, когда нам не хватало порой лишь концентрации, — цитирует Артигу пресс-служба «красно-черных».

После 18 туров «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке подмосковного коллектива 16 зачетных баллов.