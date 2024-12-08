Песьяков — о поражении «Крыльев Советов»: «Счёт по игре»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился комментарием после поражения от «Ростова».

Напомним, встреча 18-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу дончан.

— Счет в матче с «Ростовом» закономерен, мы не так много создали. Подходы были, могли что-то выжать еще, но, я думаю, счет по игре, — приводит слова Песьякова портал «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев пополнить свой баланс на 18 зачетных баллов.

Следующий тур РПЛ должен будет пройти в начале марта 2025 года.