«Ахмат» повёл в битве за выживание с «Оренбургом»

В предпоследнем матче Премьер-лиги в 2024 году играют «Ахмат» и «Оренбург». Команды не порадовали голами в первом тайме, но хозяева все же размочили счет сразу после перерыва. Штрафной с правого фланга исполнил Даниил Уткин, вратарь Николай Сысуев на выходе не смог далеко выбить мяч, а Александр Жиров головой метров с 14 перебросил вратаря.

Счёт стал 1:0, команды в любом случае останутся в зоне вылета, но при таком результате «Ахмат» на пять очков отрывается от конкурента. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.