​Песьяков рассказал о своей голевой передаче

В российском футболе прошли матчи восемнадцатого тура чемпионата, он стал последним перед долгим зимним перерывом. Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поведал о своей голевой передаче в матче с «Ростовом». Песьяков вынес мяч на Ивана Олейникова, который затем поразил ворота соперника:

- Все получилось ситуативно. Появилась зона из-за того, что все игроки «Ростова», даже играя по счету, толпились у нашей штрафной. Олейников, кстати, после передачи ничего не сказал. Всё жду, - цитирует слова Песьякова «ВсеПроСпорт».

Правда, «Крыльям» удачная игра Песьякова не помогла - команда проиграла со счётом 1:3.