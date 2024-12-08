​Ненахов: «Убьётся весь позитив, если проиграем «Краснодару»

В российском футболе проходит матчи восемнадцатого тура, «Краснодар» принимает дома московский «Локомотив». Обе команды плохо проводили свои последние матчи и теперь победа или хороший результат являются для каждой из них делом чести. Во всяком случае, защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что неудача будет воспринята болельщиками как жирный минус для положительной, в общем-то, первой части сезона:

- Конечно, все, что было до этого, просто убьется. Хотелось бы завершить на хорошей ноте эту часть сезона. Сделаем все, чтобы победить, - цитирует слова Ненахова «ВсеПроСпорт».