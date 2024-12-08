Вратарь ЦСКА Тороп — о первой части сезона: «Не всё получалось»

Вратарь столичного ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«У нас новый тренер, не все получалось. Главное, что выиграли сегодня, с хорошим настроением ушли на перерыв», — приводит слова Торопа «Матч ТВ».

Голкипер добавил, что зимой необходимо поработать над ошибками и набирать как можно больше очков весной.

Напомним, перед стартом этого сезона ЦСКА возглавил Марко Николич, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету «армейцев» 31 зачетный балл.