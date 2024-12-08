Сёмин: «Динамо» находится в чемпионской гонке»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первой части сезона в исполнении столичных динамовцев.

«У «бело‑голубых» есть очень хорошие матчи, это главное, были и игры высокого уровня. Думаю, они обретут стабильность. «Динамо» явно в гонке за чемпионство, в хорошей ситуации. Теперь важно то, как футболисты проведут большой этап отдыха и сборов. Если проведут хорошо, то будут конкурентоспособны», - делится Сёмин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «бело-голубые» до исхода матча «Краснодар» - «Локомотив» остановились с 35 баллами на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ. В матче 18 тура «Динамо» разгромило подмосковные «Химки» дома (4:1).