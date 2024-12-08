Гарре извинился перед болельщиками

В российском футболе завершается восемнадцатый тур, «Крылья Советов» неудачно провели свой матч, проиграв «Ростову» со счётом 1:3. Эта неудача расстроила игроков самарского клуба. Бенхамин Гарре, игрок «Крыльев», заявил, что его команда неудачно провела первую половину сезона и должна исправляться во второй его части.

- Обидно завершать календарный год поражением. Думаю, наши болельщики видели, что мы выложились на 100% на поле, но добиться очков не получилось. Мы всегда недовольны, если мы не побеждаем, - цитирует слова игрока Гарре «ВсеПроСпорт».

Матчи девятнадцатого тура состоятся уже в марте.