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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ромащенко: «Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное»

08 Декабря 2024 • 19:49 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Известный тренер Мирослав Ромащенко поделился комментарием об игре форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом».

Напомним, в 18-м туре чемпионата России «Акрон» сенсационного одолел «Зенит» на выезде со счетом 2:1, а автором победного гола стал 36-летний Дзюба, выступавший когда-то за «сине-бело-голубых».

«Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное. Всем известно, как он умеет играть против бывших команд. И он еще раз это подтвердил. Мастер — он и в «Акроне» мастер», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба появился на поле в десяти матчах, в которых отметился тремя голами и стал автором трех ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мирослав Ромащенко Артём Дзюба Акрон ещё теги

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