Ромащенко: «Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное»

Известный тренер Мирослав Ромащенко поделился комментарием об игре форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом».

Напомним, в 18-м туре чемпионата России «Акрон» сенсационного одолел «Зенит» на выезде со счетом 2:1, а автором победного гола стал 36-летний Дзюба, выступавший когда-то за «сине-бело-голубых».

«Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное. Всем известно, как он умеет играть против бывших команд. И он еще раз это подтвердил. Мастер — он и в «Акроне» мастер», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба появился на поле в десяти матчах, в которых отметился тремя голами и стал автором трех ассистов.