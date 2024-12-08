Пономарёв: Пьянич руководил игрой ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре боснийского хавбека «красно-синих» Миралема Пьянича.

В 18-м туре чемпионата России ЦСКА одолел на выезде «Факел», забив один единственный мяч.

Пономарёв заявил, что сегодня Пьянич управлял игрой всей команды, после периода адаптации он наконец стал приносить пользу ЦСКА.

— Сможет ли он играть лучше после сборов в следующем году? А ему лучше и не надо играть. Лучше должны играть форварды, которым следует как можно чаще и качественнее открываться, — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В составе ЦСКА 34-летний Пьянич сыграл в 11 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, набрав 31 зачетный балл.