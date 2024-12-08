Боков: ЦСКА показал качественный футбол в матче с «Факелом»

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков высказался об игре «армейцев» в минувшем матче с «Факелом». Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась минимальной победой столичного коллектива со счетом 1:0.

Боков признался, что в этот раз ему очень понравилась игра подопечных Марко Николича.

— «Армейцы» показали очень качественный футбол, как в обороне, так и в атаке, — цитирует Бокова «РБ Спорт».

На зимний перерыв ЦСКА отправился шестым в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «армейцев» 31 зачетный балл после 18 туров.

Напомним, возобновление РПЛ состоится в самом начале марта 2025 года.